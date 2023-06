Napoli, Jorit inizia il suo murale sulla ex Torre Enel al Centro direzionale: sarà dedicato a Maradona, Pino Daniele e Troisi

I versi de “A’ livella” di Antonio de Curtis, meglio noto come Totò, fanno da “antipasto” per quella che sarà un’opera mai vista prima, firmata e realizzata dallo street artist Jorit: un gigantesco murale, che occuperà l’intera facciata dell’ex Torre Enel nel Centro direzionale di Napoli, raffigurante i volti di Diego Armando Maradona, Pino Daniele e Massimo Troisi.

L’opera dedicata ai tre “mostri sacri” della cultura partenopea si svilupperà in verticale su quello che è il secondo grattacielo più alto della zona, con i suoi 122 metri.

Il murale, vera e propria attrazione, contribuirà a dare valore a una zona della città troppo a lungo lasciata all’incuria.

L’idea di base dell’opera è quella di poter essere visibile da ogni angolo della città, oltre ad attirare turisti da ogni parte del mondo vista la fama che la firma di Jorit ha ormai acquisito a livello globale. I lavori dovrebbero terminare nel giro di qualche mese, secondo le previsioni dell’artista.

L’idea iniziale è di Antonio Carofano, membro del consiglio direttivo di Bd Tower - il consorzio di imprese che ha acquistato la ex Torre Enel per riportarla nuovamente in vita - e proprietario di due piani della struttura. L’opera avrà anche il patrocinio del Comune di Napoli.