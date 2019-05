CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

«Vogliono mettere i bus, anzi li hanno già messi, fuori dal perimetro dell'autostazione. È una violazione degli strumenti urbanistici e del piano comunale del trasporto urbano». I cittadini di via Fariello e aree limitrofe insorgono contro il nuovo stazionamento. «L'area va sequestrata, lo chiederemo al magistrato». Scatta l'esposto denuncia alla Procura da parte di un comitato di cittadini che ritiene illegittima l'ordinanza di trasferimento dei bus a via Fariello. L'esposto indica nel comandante dei vigili urbani, il colonnello Michele Arvonio che l'ha firmato il 5 maggio scorso, colui che ha travalicato le proprie competenze. Infatti, l'esposto indirizzato alla Procura fa riferimento alle prerogative in materia del consiglio comunale. In sostanza servirebbe una delibera di consiglio comunale per modificare i piani del trasporto locale, oltre ad un parere dell'amministrazione provinciale, competente nella materia dei trasporti, prima di spostare un capolinea, anche se piccolo, da una parte all'altra della città. Contestata anche la ratio del provvedimento, che mira evidentemente ad allentare la concentrazione di pm10, le micidiali polveri sottili. Ma, trasferendo lo stazionamento, dicono i residenti, si sposta soltanto la fonte di inquinamento. Anzi la si concentra secondo i residenti, senza incidere sulla limitazione delle emissioni totali di particolato nell'aria.