CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Avevano detto che ci davano una casa nuova perché queste le buttavano giù. È venuto anche il sindaco, ce l'ha promesso. Ma poi non ci hanno fatto sapere più niente». Pino Pirone vive nei prefabbricati pesanti di Valle da più di vent'anni. Nel suo appartamento, all'ultimo piano di una palazzina che cade a pezzi, sono in sette. «Fino a un paio di mesi fa racconta stavamo nel portone di fronte. Quello era un tugurio: ci pioveva pure dentro. Dopo tante richieste mi hanno dato quest'altra casa che non è certo quella che vorrei, ma meglio di niente». A novembre dell'anno scorso, però, per Pino e un'altra quarantina di famiglie sembrava fatta. Dieci giorni prima di essere sfiduciato dal consiglio comunale, il sindaco Vincenzo Ciampi aveva visitato quest'angolo nascosto della città edificato in tutta fretta due anni dopo il terremoto del 23 novembre 1980. Un sopralluogo, accompagnato da mezza giunta, per annunciare che «entro due mesi» tutti sarebbero stati trasferiti in abitazioni nuove di zecca tra via Morelli e Silvati e via Visconti e sarebbe partita la demolizione di quelle che qui chiamano «le case bianche», per il colore che un tempo avevano le facciate adesso scolorite da infiltrazioni e muffa e consumate dal sole.