Le grandi sfide a tressette e il rito dell'onomastico: benvenuti a casa De Mita

La storia siamo noi, padri e figli che partiamo; la storia non ha nascondigli e nessuno la può fermare, la storia non passa la mano. Strano scherzo del destino, l'iconico brano di Francesco De Gregori sembra calzare ad hoc a quella di Ciriaco De Mita, che una cospicua storia di questo Paese in novantaquattro primavere l'ha scritta. Costretto ora a passare la mano lui, partito da Nusco, dov'è ritornato e dove riposerà per sempre.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati