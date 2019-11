Si è temuto il peggio in un appartamento al quinto piano di un palazzo di piazza Aldo Moro ad Avellino. Una donna si è barricata in casa insieme al figlio minorenne, rifiutandosi di aprire la porta ai familiari e iniziando a urlare frasi senza senso. La tensione è stata altissima, perché si temeva un gesto disperato. Dopo due ore di trattative i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale sono riusciti ad entrare nell'appartamento. Nessuna conseguenza per il figlio. La donna è stata affidata alle cure dei medici. © RIPRODUZIONE RISERVATA