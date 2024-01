Il candidato sindaco del centrosinistra ad Avellino potrebbe essere Emilio De Vizia.

C'è uno nuovo nome che agita lo scenario del campo largo. Si chiude la fase De Maio e si apre quella dell'imprenditore originario di Montefusco, 51 anni, a capo di Confindustria Avellino. Il nome non è ancora approdato sul tavolo degli alleati in quanto non c'è ancora l'ufficiale disponibilità del presidente degli Industriali di Avellino. Ed ovviamente partirà un confronto con De Vizia solo quando l'interessato avrà dato la disponibilità e il tavolo del campo largo avrà preso atto del nome in un quadro di di convergenza di tutti i rappresentanti delle forze politiche.

Già sabato prossimo è previsto un incontro degli alleati del centrosinistra che avrà materia su cui discutere. Si tratterà sia di aprire un confronto con altre associazioni e realtà civiche che in questi giorni hanno chiesto di partecipare ai tavoli o comunque ad offrire il proprio contributo, sia di perfezionare il programma che la coalizione aveva già elaborato. Con un eventuale esito positivo della discussione sul nome di De Vizia, si assisterebbe ad un nuovo momento di confronto con il candidato proprio a partire dal programma.

Nella giornata di ieri, in uno studiolo di Montecitorio a Roma, un colloquio casuale sui temi della città capoluogo è stato foriero dell'avvio di una discussione sul n nome di De Vizia.

Ad incontrarsi sono stati lo stesso De Vizia e il vice presidente nazionale del M5s Michele Gubitosa. I due sono colleghi in quanto imprenditori, ma il rapporto di amicizia e il confronto sui temi che riguardano la temperie politica avellinese, ha fatto balenare questa opportunità. Involontario testimone un altro importante parlamentare campano del centrosinistra. A quel punto, l'incontro tra De Vizia e Gubitosa è diventato di dominio pubblico.

Sul nome convergerebbe sia il deputato dei Cinque Stelle Michele Gubitosa, appunto, che il consigliere regionale Maurizio Petracca che è stato informato di questa eventualità e ha dimostrato una certa curiosità.

Niente confronti al caminetto, nessuna delegazione ufficiale impegnata nelle trattative, solo uno scambio di battute informale, qualche messaggio whatsapp ha aperto la nuova possibilità.

E non mancherebbe nemmeno l'appoggio del presidente della Regione Vincenzo De Luca a questa inedita svolta nell'itinerario nel quale il centrosinistra cittadino è impegnato da mesi.

Emilio è fratello di Nicola De Vizia, il socio privato di Grande srl con la De Vizia transfer (in cui Emilio De Vizia non ha alcun tipo di rapporto economico).

La società che gestisce il ciclo dei rifiuti nel capoluogo a cui partecipa anche il comune di Avellino, non ha mai entusiasmato Emilio De Vizia. Che non ha risparmiato critiche al sindaco di Avellino proprio sulla politica di organizzazione del sistema della raccolta.

Critiche nel metodo, che mostrano anche una certa onestà intellettuale. «Che un'azienda di imprenditori locali come la De Vizia intenda impegnarsi in città è un gesto di disponibilità e responsabilità per il territorio, non so se c'è un calcolo economico dietro, ma a mio giudizio no», ha detto a chi gli chiedeva un giudizio sull'attività del fratello in città. In sostanza, anche un'eventuale obiezione su un presunto conflitto di interesse sarebbe smorzata sul nascere.