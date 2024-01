Avellino, denunciato due volte nel giro di poche ore e per reati diversi

Denunciato due volte nel giro di poche ore per due reati diversi. Protagonista un 25enne di Avellino, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato prima scoperto nei giardini di piazza Kennedy con alcuni grammi di droga. Ha provato a disfarsene, ma è stato bloccato dalla polizia e condotto in Questura.

Poco più tardi, ha scavalcato una recinzione e si è introdotto all’interno dell’edificio dismesso dell’istituto scolastico Imbriani. Alcuni operai hanno allertato il 113.

Gli agenti della Sezione Volanti quando hanno identificato il 25enne hanno scoperto che era lo stesso che qualche ora prima era stato denunciato. Il giovane è stato nuovamente portato in Questura e deferito per la seconda volta. In tal caso, per arbitraria invasione, al fine di occuparlo, di edificio pubblico.