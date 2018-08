CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 31 Agosto 2018, 11:30

Secondo Wikipedia può definirsi telenovela un serial televisivo composto da almeno cento puntate. La storia del Partenio Lombardi allora rientra in questa categoria. Perché oltre che per la gestione, tema caldo di questi giorni, negli ultimi anni l'impianto è stato anche al centro di un lungo tira e molla per i canoni pregressi, il cui saldo dovrebbe cominciare tra l'altro a fine ottobre. Andiamo con ordine però e torniamo al presente.Ieri mattina a Palazzo di Città c'è stato un vertice, l'ennesimo, tra i rappresentanti della Sidigas c'era Luigi Carbone, Goffredo Solimeno e l'avvocato Claudio Mauriello, quello dell'Us Avellino, l'architetto Vincenzo Maria Genovese, l'assessore allo sport Donatella Buglione e il dirigente al patrimonio Luigi Cicalese. Quello che era mancato, in tutto questo tempo, era un atto scritto. Le richieste da parte della Calcio Avellino Ssd di De Cesare e la risposta dell'Us Avellino di Taccone erano state espresse, sinora, solo a voce. Ieri le parole hanno preso finalmente forma e sono state messe su carta. Dell'atto ufficiale però non c'è ancora traccia visto che si dovrà aspettare la convocazione della giunta, prevista per l'inizio della prossima settimana. Altro nodo da sciogliere è quello temporale: la società di De Cesare potrà utilizzare l'impianto di Via Zoccolari part-time, ovvero fino al 30 settembre, come spiegato dall'assessore allo sport Donatella Buglione. «Walter Taccone ha sottolineato l'assessore intende aspettare di conoscere l'esito del Tar, subito dopo avrà le idee più chiare e, in caso di bocciatura, si andrà alla rescissione consensuale della convenzione, firmata nel 2013. Prima di allora la Calcio Avellino Ssd avrà la possibilità di allenarsi e giocare al Partenio Lombardi in modo del tutto esclusivo, ma fino al 30 settembre». Nel caso infatti in cui Taccone facesse ricorso anche al Consiglio di Stato, l'accordo sarebbe rinnovato, ma sempre mese dopo mese (pagando quindi la quota di canone relativa, ovvero diecimila euro).