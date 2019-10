CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 14:30

Task force della polizia per contrastare la criminalità in città. In campo pattuglie della Sezione Volanti della Questura di Avellino con il supporto di diverse squadre del Reparto Prevenzione Crimine proveniente da Napoli. Tre giorni con controlli serrati in varie zone del capoluogo, con particolare riguardo alle aree di accesso al centro.Il bilancio della maxi-operazione è di 627 persone identificate, 2.426 targhe verificate con il sistema Mercurio installato sulle auto di servizio. Ancora: sotto la lente 84 persone con precedenti penali, elevate 26 contravvenzioni per violazioni al codice della strada e in più è stato adottato un provvedimento di allontanamento nei confronti di una donna avellinese pluripregiudicata, dedita all'accattonaggio perché sorpresa davanti ad un supermercato.