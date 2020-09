I carabinieri stanno indagando sull'incendio che la scorsa notte ha interessato due auto a Baiano. Le auto erano parcheggiate in via Diaz e sono state completamente distrutte dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano e i vigili del fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.

10:43

