CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mobili e rifiuti abbandonati dati alle fiamme in via Francesco Tedesco, a pochi passi dalle case. Un sabato notte di paura per i residenti della zona. Le lingue di fuoco hanno lambito gli edifici circostanti. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di via Zigarelli ha evitato conseguenze peggiori.Il rogo è stato domato dai caschi rossi con non poche difficoltà. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un'ora. Al termine tutta l'area è stata bonificata e messa in sicurezza. Si indaga per accertare le cause che hanno determinato la combustione e se ci siano eventuali responsabilità. Ma avanza l'ipotesi che l'incendio sia stato appiccato da qualcuno. Da capire se accidentalmente o si sia trattato di un atto doloso. Erano da poco passate le 22 quando si sono verificati i fatti. Il fragore delle fiamme che divoravano i mobili, con fumo denso e acre, ha attirato l'attenzione dei condomini delle palazzine adiacenti all'area antistante il casolare abbandonato dove i rifiuti erano stati ammassati.