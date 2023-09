Delusione all'esordio sconfitta con il Latina 0-2

L’esordio è di quelli che fanno male: l’Avellino, nervoso, impacciato ma anche sfortunato, cade davanti ai 7000 del Partenio Lombardi e si fa male contro un Latina pimpante e roccioso che vince con merito per due a zero. All’inizio il senso della partita è unico e ha i colori del bianco e del verde ma la porta del Latina resta inviolata. In modo incredibile dopo otto minuti quando, un nervoso Marconi, lanciato da un inarrestabile Patierno, manda la sfera a Montevergine pur essendo solo davanti a Cardinali. Poi ci provano senza fortuna sia D’Angelo, destro al volo, che Tito dal limite ma il Latina non si muove, non si scompone.L’ex Fella sfrutta una sponda di testa di Mastroianni, anticipa Cionek che si fa sorprendere alle spalle e supera Ghidotti che prima accenna l’uscita e poi rimane fermo a guardare. Alla fine dopo una serie di tentativi andati a vuoto, Armellino perde palla, Jallow riparte in contropiede e per Fabrizi superare Ghidotti è un gioco da ragazzi.