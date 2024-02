Troppi cantieri lungo la strada statale 90 delle Puglie che da Ariano Irpino porta a Foggia. Tempi di percorrenza, dunque, sempre più lunghi per raggiungere l'area Pip, Greci, Savignano, Montaguto e la Capitanata. Di conseguenza aumentano i disagi per gli automobilisti, gli utenti dei mezzi pubblici e per quanti fanno riferimento all'Università di Foggia o agli ospedali della Puglia.

Note dolenti soprattutto per studenti e pendolari che si sfogano sui social. E sollecitano informazioni più precise sui lavori e soprattutto invitano l'amministrazione comunale a verificare un corretto ripristino della carreggiata. Fatta eccezione, dunque, per un primo cantiere in località Cardito, sulla statale 90 delle Puglie, dove si lavora di notte per la nuova rete fognaria (l'amministrazione comunale è stata decisa nel negare i lavori di giorno), ci si imbatte subito in una serie di restringimenti di carreggiata o in sensi unici alternati. Si comincia dall'uscita della galleria Maddalena al chilometro 20.

L'Anas, dopo una parziale messa in sicurezza di un costone venuto giù qualche anno fa, ha ridotto la carreggiata, imponendo la prevedibile limitazione di velocità nel tratto interessato. Ma dove aumentano davvero i disagi è in località Martiri (per la precisione dal km 26+482 al km 26+722). Il cantiere aperto per lavori di posa in opera di un cavidotto autorizzato fino a ieri, resterà attivo ancora per diversi giorni, fino al giorno 15 marzo. Per cui si potrà procedere lungo la Statale 90 solo a senso unico alternato, regolato da semaforo. L'impresa Gcr Energy ha giustificato la richiesta di proroga del provvedimento di limitazione del traffico per una serie di imprevisti operativi. L'amministrazione arianese non è rimasto che condividere la richiesta. Solo qualche chilometro in direzione di Foggia ed ecco ben due semafori che regolano il traffico a senso unico alternato a località Camporeale, nei pressi dello svincolo per Pianerottolo e per la chiesa parrocchiale e scuola elementare.

Anche qui bisogna interrare un cavidotto al servizio di un parco eolico vicino. I lavori procedono speditamente, ma gli imprevisti sono sempre in agguato. Non meno piacevole il disagio che si vive più avanti, in prossimità della galleria di Orsara al km 48 e dopo la galleria, sempre sulla statale 90 delle Puglie. Qui sono aperti due cantieri per il tratto del lotto Hirpinia-Cervaro della linea a ferroviaria dell'Alta Capacità Napoli-Bari. Due semafori sono posizionati prima della galleria di Orsara e un terzo dopo la galleria. E da queste parti è caos, anche a causa del continuo via vai di mezzi pesanti diretti sia al cantiere dell'Alta Capacità di Orsara che a quelli situati più avanti, presso Bovino e Giardinetto. Senza dimenticare il transito di mezzi speciali che trasportano eliche ed attrezzature del vicino parco eolico. Per finire, non mancano cantieri all'ingresso di Foggia, su via Napoli.