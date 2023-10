Lavori a Capocastello, è arrivato il momento della svolta. Nel fine settimana il sindaco di Mercogliano Vittorio D'Alessio incontrerà la popolazione in piazza della Zeza per dare vita al processo di Riqualificazione partecipata del centro storico. «Per la prima volta nella storia di Mercogliano, illustreremo e discuteremo pubblicamente un progetto di rinnovamento di una parte del paese. Grazie alla fase di ascolto avremo la possibilità di recepire e analizzare eventuali proposte migliorative da parte dei cittadini, prima del via degli interventi», fa sapere la fascia tricolore.

Un appuntamento, quello programmato per sabato alle ore 17.30, che riveste un'importanza cruciale: «Grazie alla condivisione con tutti i soggetti interessati - puntualizza il primo cittadino - siamo convinti che riusciremo a raggiungere un importante traguardo. Simili iniziative, quindi, saranno ripetute anche nel futuro prossimo per coinvolgere sempre di più il cittadino nei processi decisionali».

I lavori che presto prenderanno il via costeranno complessivamente a 2, 5 milioni di euro. Il finanziamento all'ente mercoglianese è pervenuto nell'ambito dei programmi di prevenzione idrogeologica elargito dal Ministero degli Interni. Il progetto del comune di Mercogliano prevede il recupero e la messa in sicurezza delle aree maggiori del centro storico, la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale e la sistemazione dei parcheggi. Un programma di rilancio, quello del comune di Mercogliano, che punta al ripristino, a diversi anni di distanza dalla sospensione, della kermesse artistica di Castellarte.

«I lavori che andremo ad effettuare - afferma l'assessore ai lavori pubblici Carmine Marinelli - avranno anche l'obiettivo di ricreare quelle condizioni ideali per poter ospitare in uno dei luoghi più incantevoli dell'intero mezzogiorno una manifestazione di grande rilevanza qualche anno fa, in seguito alle rivelazioni dei tecnici e dei Vigili del Fuoco nell'area del centro storico, non furono rilevate le necessarie misure di salvaguardia dell'incolumità delle persone. Fino ad oggi - prosegue Marinelli - questa amministrazione ha sempre lavorato per valorizzare le sue bellezze e ripristinare manifestazioni che diano visibilità al paese».

Di tutt'altro avviso, rispetto ai lavori che dovrebbero garantire nuova linfa al centro storico del paese, è la minoranza.Il consigliere Giacomo Dello Russo precisa che «quello promosso dal sindaco è solo un appuntamento elettorale. Ricordo che i lavori a Capocastello dovevano essere avviati già cinque anni fa. Oramai, quando questa amministrazione sta per giungere al traguardo, il meccanismo dello scaricabarile non fa più notizia».Dal punto di vista operativo, infine, l'esponente della minoranza puntualizza che «per Capocastello, non vi è un progetto che permetta di spendere adeguatamente le somme. Parlare di riqualificazione partecipata in un paese che attende ancora il via dei lavori di ampliamento del cimitero, dello sblocco da anni di via Ammiraglio Bianco, è un vero e proprio paradosso».