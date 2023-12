Concerto di Capodanno e apertivi no stop pre veglione, è blindato il centro città. Amministrazione, Prefettura, Forze dell'ordine, Misericordia, presidi sanitari con sette ambulanze, volontari e steward: è imponente la macchina organizzativa predisposta. Attese in strada secondo le previsioni circa 15 mila persone, con l'area adiacente al palco di piazza Libertà che potrà ospitare sino a 6 mila spettatori. Vie di fuga predisposte in via Garibaldi, via De Sanctis e via Due Principati. Per la movida aperitivo previste le stesse limitazioni del 24 dicembre, su via Matteotti e via Scandone, con divieto di vendita per alcolici d'asporto in vetro.

Toccherà attendere le 22.15 per dare inizio alla musica: il primo a salire sul palco, presentato da Anna Pettinelli di Rds, sarà Antonello Venditti. Il cantautore romano, classe '49, torna in città per la quinta volta, la prima esibizione fu nel 1987. Sulle note dei grandi successi di una carriera invidiabile, spazio al countdown e al brindisi augurale con il sindaco Festa e la giunta. Dopo la mezzanotte sarà la volta di Luchè, il rapper napoletano chiamato a intrattenere la fascia di pubblico più giovane: l'autore di "Stamm Fort" proverà a bissare il successo del collega Clementino dello scorso anno. A seguire dj set a cura di Rds.

Sul modello del Summer Festival, sarà piazza Libertà il cuore pulsante dell'ultima serata dell'anno. Prevista a ridosso del grande palco, alle spalle della fontana centrale, un'area destinata a 15 disabili motori e ai loro accompagnatori. Sulla scorta del concerto del 16 agosto, saranno predisposti dei maxischermi a led anche su via Matteotti e lungo corso Vittorio Emanuele. Sul fronte parcheggi, saranno centinaia i posti in aggiunta alle strisce blu: circa 100 i posti a Campetto Santa Rita, 88 nel parcheggio coperto del teatro "Gesualdo" in via Fricchione, 100 nell'autorimessa coperta del Comune, e 30 quelli nel piazzale antistante. Ben 400 i posti disponibili nel parcheggio privato su due livelli del centro commerciale Vivendi, altri 32 si trovano nell'area di sosta di Largo Ferriera, oltre 240 i posteggi a piazza Kennedy, altri 40 nel parcheggio dell'ex Asilo Patria e Lavoro (accedendo da via Terminio).

Sul piano della viabilità, la Polizia Municipale ha predisposto limitazioni alla circolazione secondo tre fasce orarie: dalle ore 10 e fino a fine manifestazione, divieto di sosta con rimozione su via Matteotti, via Due Principati nel tratto compreso tra il civico 7 e l'intersezione con Piazza Libertà; escluso mezzi autorizzati, in via Partenio nel tratto compreso tra l'intersezione con via Mazas e l'intersezione con Piazza Garibaldi, su ambo i lati di Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Partenio e l'intersezione con via Terminio.

Dalle 13, vige il divieto di circolazione in via Matteotti, in via Mancini nel tratto compreso tra l'intersezione con via Verdi e l'intersezione con Corso V. Emanuele, in via Vasto nel tratto compreso tra l'intersezione con via Campane e via Mancini. Divieto, escluso residenti ed autorizzati, in via Campane in direzione di via Partenio.

A partire dalle 18.00, divieto di circolazione in via De Sanctis, in Corso Europa nel tratto compreso tra l'intersezione con via Matteotti e via Zigarelli, anche per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso Corso Europa. Quindi in Piazza Libertà nel tratto compreso tra l'intersezione con via Due Principati e via Rifugio. Circolazione vietata in via Cascino, e obbligo di svolta a destra all'intersezione via Ferriera-via Cascino per i veicoli provenienti da via Due Principati; in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Partenio e l'intersezione con via Terminio; obbligo di svolta a sinistra all'intersezione Piazza Libertà-via Rifugio per i veicoli provenienti da via Trinità.

Unica incognita, quella legata al rischio pioggia.