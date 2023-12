Cenone di Capodanno stellato, dalle lenticchie di Cracco al pesce spada di Ferrara

Con l'arrivo del Capodanno, l'Italia si prepara ad accogliere il 2024 con proposte gastronomiche di alta qualità, offerte da rinomati ristoranti in varie città. I prezzi dei menù vanno dai 390 ai 700 euro a persona. Andiamo a dare un'occhiata alla carta proposta dagli chef stellati e non solo.

Zuma a Roma

Il celebre ristorante Zuma a Roma propone un esclusivo "Omakase" menù a 390 euro a persona, con prelibatezze giapponesi come manzo di wagyu, tartare di tonno, gyoza di astice e granchio, culminando con un branzino cileno grigliato.

La cena offre una vista panoramica su Roma dalla terrazza.

El Camineto a Cortina

Lo storico El Camineto a Cortina, ora gestito da Flavio Briatore, è già sold out. Situato tra le Dolomiti, il ristorante è rinomato e frequentato da VIP, con nuove iniziative come eventi musicali ad hoc per la notte di Capodanno. Mistero sul costo del menù di San Silvestro: dal locale - a prenotazioni appunto già tutte esaurite - non si sbottonano, ma secondo indiscrezioni il prezzo si potrebbe aggirare sui 700 euro a persona

Cracco a Milano

Il ristorante Cracco a Milano presenta due opzioni: un menù a 500 euro a persona e un cenone più informale al Cafè a 200 euro. Qui l'opzione con risotto mantecato al mascarpone con erbe fini, ricci di mare e polvere al nero di seppia, filetto di manzo con cialda alle erbe, variazione di cavolfiori, indivia brasata e salsa italiana per concludere con veneziana della tradizione e cotechino e lenticchie. Escluse nel prezzo le bevande. Lo chef stellato, al ristorante, propone piatti raffinati, tra cui tartare di gamberi viola, risotto mantecato al mascarpone e filetto di manzo.

Ristorante Calamosca a Cagliari

A Cagliari, lo chefpropone al Ristorante Calamosca un variegato menù con piatti di mare, terra e vegetariani. La cena, con vista sulla Sella del Diavolo, include specialità come Polpo al vapore, Pesce Spada in saoer e culurgiones arrostito. Dopo la cena, sono previsti musica, balli e fuochi d'artificio a mezzanotte.