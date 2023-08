Agguati del fine settimana, oggi udienza di convalida per l'arresto per Naccarelli che ha accoltellato un giovane ad Atripalda. In Valle Caudina si cerca il responsabile del ferimento di un giovane durante una festa. Il 31enne Claudio Naccarelli avrebbe utilizzato un pugnale con una lama lunga 7 centimetri e il manico di 6 per ferire il 47enne Alberto Caliano al culmine di una lite avvenuta l'altra notte ad Atripalda. Tre colpi inferti al torace, all'addome e alla coscia. Il pugnale è stato rinvenuto dai carabinieri a un paio di metri di distanza dal luogo dell'accoltellamento nei pressi del Parco delle Acacie. Naccarelli se ne sarebbe disfatto subito dopo il ferimento. L'arma bianca, che è stata sottoposta a sequestro, presentava ancora tracce di sangue. Questa mattina alle 9,30 ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto, eseguito dai militari dell'Arma della Compagnia di Avellino nella notte tra venerdì e sabato. Dovrà rispondere di tentato omicidio perché - secondo l'accusa - avrebbe colpito la vittima in parti vitali.

Alberto Caliano è ricoverato all'ospedale Moscati in prognosi riservata. Tutto sarebbe nato dal rifiuto di Alberto Caliano di dare un passaggio in auto a Claudio Naccarelli. Di qui, il diverbio tra i due poi sfociato nella violenta aggressione. Il 31enne, in uno stato di alterazione psicofisica determinato dell'abuso di alcol, avrebbe estratto il pugnale e poi accoltellato Alberto Caliano sotto gli occhi della fidanzata di quest'ultimo. Invece, per i fatti avvenuti a Cervinara, nella stessa serata, si cerca ancora il responsabile. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia per identificare l'autore del ferimento di un 20enne del posto durante la "Cena in bianco", organizzata in una villa privata. Gli agenti del Commissariato di Cervinara hanno sentito altre persone che erano presenti alla manifestazione.

Si cerca di ricostruire i fatti nel dettaglio e i motivi precisi che hanno portato all'esplosione di tanta violenza e al ferimento. Pare che ci siano state contestazioni per l'assegnazione di un premio finale previsto per l'iniziativa. Il 20enne è stato ferito al braccio con un pezzo di vetro, forse il coccio di una bottiglia o una parte di un bicchiere. Ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale San Pio di Benevento. Qui, gli è stata suturata la ferita al braccio destro con alcuni punti. Il ragazzo ha rimediato sei giorni di prognosi. Non sarebbe stato in grado di fornire particolari utili per arrivare all'identificazione della persona che lo ha aggredito.