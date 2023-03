Completamente distrutto dalle fiamme uno degli chalet più belli dell'Altipiano Laceno, di proprietà della famiglia di Son Pascal, artista campano che ha avuto grande successo come pop star in Kazakistan, in Italia ha partecipato ad un'edizione del reality "Pechino Express" ed ha duettato con Al Bano. Nella baita era stata ospite anche la nota cantante Arisa, amica del musicista, ed altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Le fiamme sono divampate ieri mattina intorno alle 5. Fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo in extremis una famiglia del salernitano, di Campagna. I due giovani genitori, che avevano preso in fitto per una settimana la villetta in legno, sono stati svegliati dall'odore acre e penetrante del fumo e dall'inquietante bagliore delle fiamme, hanno fatto appena in tempo a prendere i figli, due bambini di 5 e 6 anni e a lanciarsi dalla finestra al piano terra.

Pochi attimi dopo le lingue di fuoco hanno avvolto completamente la struttura. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Montella e della sede centrale di Avellino che hanno spento il devastante incendio e messo in sicurezza l'area. Si è reso necessario l'utilizzo di due autobotti per domare le fiamme. Sono in corso indagini per accertare le cause del disastro. La famiglia era andata a dormire in camera da letto lasciando il fuoco acceso nel soggiorno, è probabile che sia stata una scintilla del camino ad innescare le fiamme. La baita si trovava in via Sorgente Trentola, nei pressi dell'albergo "I 4 camini", chiuso da anni ed in stato di abbandono.

Lo chalet in questione, arredato con gusto e dotato di tutti i comfort, era stato trasformato dai genitori dell'artista Son Pascal in bed and breakfast. Per il musicista originario di Capaccio, il suo nome all'anagrafe è Pasquale Caprino, Laceno è il luogo del cuore, tant'è che qui ha scelto di sposarsi e qui ha sempre trascorso vacanze antistress, all'insegna del relax e di un full immersion nella natura. In quella baita ha ospitato la sua amica Arisa, la cantante lucana ha apprezzato molto sia i paesaggi che il cibo della zona, e ha trovato sull'altopiano l'habitat ideale l'estate scorsa per rilassarsi, dopo il lancio del suo ultimo singolo "Ricominciare ancora".

Tant'è che Arisa durante la permanenza in Irpinia aveva dichiarato «Laceno è un luogo incontaminato, la mia Lucania è a due passi, può essere un'occasione questa pandemia per riscoprire un'Italia minore». Son Pascal, invece, ora vive a Dubai, in Kazakistan aveva ottenuto un grande successo come pop star, in Italia è stato protagonista di un docu reality su Deejay tv, ha duettato in un singolo con Al Bano. L'artista ha 35 anni ed una lunga gavetta alle spalle, a Roma, poi a Milano ed infine a Londra dove riuscì a farsi notare con la parodia di una famosa canzone di Sting "Englishman in New York", ma è stato il Kazakistan la sua "America", lì ha trovato il grande successo e la consacrazione da pop star. Ha lasciato il paese asiatico quando è precipitata la situazione politica, nel gennaio del 2022 il popolo kazako ha dato vita ad una rivolta prendendo d'assalto i palazzi del potere. Ora Son Pascal vive a Dubai, ma il suo luogo del cuore resta sempre Laceno, dove si spera, aiuterà la famiglia a ricostruire un nuovo chalet.