Cisl Fp, una nuova sede «per stare più vicini ai cittadini»

Una nuova sede per la Csil Fp Irpinia-Sannio. Venerdì, 10 marzo alle 10, alla presenza del segretario generale Maurizio Petriccioli, sarà inaugurata in via Rampa Tofara 9, nei pressi di Piazza Castello ad Avellino, la nuova sede della Cisl Funzione Pubblica Irpinia-Sannio. «L’apertura – sottolinea il leader della federazione della Campania e commissario della struttura territoriale Lorenzo Medici – anticipa il congresso straordinario convocato per il giorno 17 per l’elezione del nuovo gruppo dirigente, che porrà fine alla temporanea fase commissariale».

«I risultati ottenuti in questi mesi di intenso lavoro, con una crescita davvero importante delle adesioni, testimoniano la bontà della proposta sindacale della Fp, ormai patrimonio di migliaia di iscritti sul territorio. I delegati eletti nelle assemblee precongressuali daranno ad essi una dirigenza in grado di rispondere alle attese del lavoro pubblico nella sanità, ivi comprese le aziende private accreditate, nelle autonomie locali, nelle funzioni centrali e negli enti, a partire da Inps e Inail. Siamo soddisfatti della collaborazione avuta durante questo periodo, con significativi momenti di confronto con i militanti ai quali va il mio personale ringraziamento per il costante sostegno ricevuto».