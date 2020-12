Torna a ridursi la quota di positivi scovati dall'Asl. Sono 69 su 680 tamponi analizzati. Di questi, 19 riguardano la città che si avvicina a quota mille: 961 per la precisione.

Ma c'è da segnalare il dato dei guariti nel capoluogo. I residenti di Avellino che hanno sconfitto la malattia sono 289 in questa seconda ondata. Gli attuali positivi, dunque, sfiorano i 670, considerando le vittime che anche la città ha dovuto registrare. Decessi che non si fermano. Ieri altri due. Uno dei quali al Moscati. Nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'azienda ospedaliera avellinese è spirato un 67enne di Sperone. L'uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era arrivato al pronto soccorso del nosocomio di contrada Amoretta il 25 ottobre scorso. Ricoverato in terapia subintensiva al Covid Hospital, era stato trasferito in terapia intensiva il 5 novembre. Ieri, purtroppo, il tragico epilogo. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino è morta una paziente di 83 anni del Tricolle. L'anziana era ricoverata in Area Covid. I nuovi casi riscontrati dall'Asl di Avellino sono 69 su 680 tamponi processati. La percentuale tra test analizzati e positivi trovati è del 10,1%, leggermente superiore al rapporto fatto segnare ieri in tutta la Campania pari al 9,32% (1.842 positivi su 19.759 tamponi). La quota dell'Irpinia è comunque in linea con la media nazionale, riferita sempre al bollettino di ieri: la percentuale media nazionale è del 9,9%.

I nuovi 69 contagi da Coronavirus sono così distribuiti: 5 residenti nel comune di Altavilla Irpina; 2 ad Atripalda; 5 ad Avella; 19 ad Avellino; 1 a Candida; 2 a Casalbore; 1 a Cervinara; 2 a Forino; 1 a Greci; 3 a Lauro; 1 a Manocalzati; 2 a Mercogliano; 1 a Montecalvo Irpino; 4 a Monteforte Irpino; 1 a Monteverde; 7 a Montoro; 1 a Nusco; 1 a Serino; 2 a Sirignano; 1 a Solofra; 2 a Summonte; 1 a Torre le Nocelle; 2 a Trevico; 2 a Villanova del Battista. Oltre al capoluogo, anche a Montoro continuano a crescere i contagi. Ma il sindaco Girolamo Giaquinto comunica anche nuovi guariti: «Registriamo 7 nuovi casi di positività al Covid-19 e la guarigione di 5 nostri concittadini. A tutte le persone in isolamento la vicinanza della comunità e l'augurio di poter al più presto uscire da questo periodo difficile. Raccomandiamo di osservare scrupolosamente le misure poste in essere per la prevenzione e il contrasto al Covid-19».

Il numero complessivo di contagi della seconda ondata, a partire dallo scorso luglio conteggiando guariti e decessi, sale a 6.774 casi totali. Di cui, 961 riguardano Avellino. Montoro raggiunge i 398, mentre Avella è a 322. Così negli altri Comuni della provincia: Mercogliano (226), Monteforte Irpino (206), Cervinara (200), Mirabella Eclano (199), Atripalda (174), Baiano (163), Ariano Irpino (161), Solofra (150), Lauro (137), Grottaminarda (127), Mugnano del Cardinale (127), Sperone (102), Montella (84), Quindici (83), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (80), Volturara Irpina (77), Forino (75), Lioni (73), Gesualdo (72), Sirignano (70), Frigento (68), Serino (65), Montemiletto (61), Altavilla Irpina (61), Rotondi (60), San Potito Ultra (59), Moschiano (56), Roccabascerana (56), Aiello del Sabato (55), Domicella (54), Pago Vallo Lauro (53), Sant'Angelo dei Lombardi (53), Fontanarosa (52), Nusco (52), Marzano di Nola (51), Sturno (49), Ospedaletto d'Alpinolo (48), San Michele di Serino (46), Capriglia Irpina (41), Vallata (40), Grottolella (39), Manocalzati (39), Bonito (38), Flumeri (37), Prata Principato Ultra (36), Venticano (36), Cesinali (35), Contrada (35), Savignano Irpino (33), Taurano (32), Candida (32), Montecalvo Irpino (28), Summonte (27), Montemarano (26), Santo Stefano del Sole (25), Carife (24), Quadrelle (24), Montefredane (24), Calitri (24), Bisaccia (23), Caposele (23), Santa Lucia di Serino (23), Pietrastornina (23), Chiusano San Domenico (22), San Sossio Baronia (22), Taurasi (21), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (20), Guardia Lombardi (20), Casalbore (20), Salza Irpina (19), Cassano Irpino (19), Villamaina (19), Melito Irpino (17), Tufo (17), Sorbo Serpico (16), Montefalcione (16), Torella dei Lombardi (16), Scampitella (15), Castelfranci (14), Aquilonia (14), Santa Paolina (13), San Nicola Baronia (13), Villanova del Battista (13), Vallesaccarda (11), Zungoli (11), Trevico (10), Lacedonia (9), Torre le Nocelle (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Parolise (7), Castel Baronia (7), Lapio (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), Montefusco (4), San Mango sul Calore (4), Paternopoli (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (2).

