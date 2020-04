Solo due nuovi contagi, entrambi ad Ariano Irpino, per un totale provinciale di 397. Ma ci sono altri due morti. Ora in Irpinia sono quarantacinque. Troppi. Ancora lacrime sul Tricolle, dove si piange la scomparsa di Lorenzo Lo Conte, 83enne cugino di Franco, l'amato politico venuto a mancare nei giorni scorsi. L'anziano è spirato ieri all'ospedale Frangipane. Era ricoverato dal 20 marzo scorso. Una persona molto nota e stimata in Valle Ufita. Nel pomeriggio la situazione è precipitata, fino al tragico epilogo. Sempre nello stesso nosocomio è deceduto un anziano di 80 anni, Vittorio Frattolillo, domiciliato ad Ariano, ma residente a Casalbore. Affranto il sindaco di quest'ultimo Comune, Raffaele Fabiano, che appena il giorno precedente aveva dovuto registrare la scomparsa di una donna di 89 anni, Ermelinda Masella, che era una delle ospiti del centro Minerva. «Siamo vicini alle famiglie - dice Fabiano - La nostra comunità è addolorata. Dobbiamo continuare a stringere i denti e a rispettare le misure. Serve ancor di più senso di responsabilità per uscirne».

L'amministrazione di Casalbore, la parrocchia, i frati francescani e gli stessi cittadini hanno raccolto una somma importante di danaro per acquistare dispositivi di sicurezza personale per medici e infermieri del Frangipane. La percentuale di decessi rispetto al numero di positivi complessivi in provincia è elevata: 11,3 per cento. Ieri, fortunatamente, c'è stata un'altra frenata del contagio, dopo l'impennata di giovedì. Due i casi venuti fuori dai test processati dai laboratori del Moscati e dall'Istituto Zooprofilattico di Portici. Sono cittadini del Tricolle. Un altro fronte che fa intravedere dati confortanti è quello dei ricoveri. Calano i degenti affetti da Covid-19 negli ospedali di Avellino e di Ariano Irpino. In cura nei due nosocomi 97 pazienti, di cui otto in terapia intensiva. Altri venti sono ospiti della casa di cura Santa Rita di Atripalda perché già in via di guarigione. Proprio i guariti continuano ad aumentare. Da registrare altre sette persone che hanno sconfitto il virus. A livello provinciale sono ventuno. Rispetto al caso di positività attribuito a un cittadino di Capriglia Irpina, l'Asl ha rettificato la propria comunicazione, spiegando che si tratta di un residente di Summonte ma domiciliato ad Avellino, dove sta rispettando il periodo di isolamento.Il riepilogo complessivo dell'Irpinia, dunque, è di 397 contagi, con quarantacinque decessi e ventuno guariti. Ariano Irpino arriva a 143 positivi, con diciotto vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino ne conta ventiquattro e Solofra è a quota ventidue. A Mercogliano sono diciassette (due decessi). Quattordici i casi a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Sono undici per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Cinque per Cervinara, Villanova del Battista (due decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Vallesaccarda. Quattro per Avella, Bagnoli Irpino (uno però vive a Napoli) e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Monteforte Irpino. Tre per Rotondi, Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino, Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino) e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due contagiati per Teora, Montoro, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi, Pratola Serra e Bonito (due decessi). Uno per San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Bisaccia e Summonte (la persona, però, è domiciliata ad Avellino).