Choc a Fontanarosa . Un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione del paese. Sono stati i familiari a lanciare l'allarme alle forze dell’ordine e ai soccorritori. Sul posto carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco del reparto speciale batteriologico. Un intervento che si è reso necessario in considerazione del fatto che l'uomo una decina di giorni fa era stato in provincia di Torino. Sono quindi scattate tutte le misure precauzionali in attesa di avere conferme sulle cause del decesso. Intervenuto anche il medico legale per un primo esame del corpo.