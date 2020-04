LEGGI ANCHE

Con un'ordinanza firmata nella serata di ieri,: si tratta del comune di Lauro, in provincia di Avellino, per il quale l'ordinanza prevede fino al 10 aprile il divieto di allontanamento e di accesso nel territorio comunale e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. L'ordinanza dispone inoltre la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura., due nei giorni scorsi e 8 nella giornata di ieri, questi ultimi appartenenti a un unico «cluster familiare». Una delle persone risultate positive è il titolare di un'attività nel centro del paese, molto frequentata, e potrebbe aver avuto contatti con almeno 200 persone tra fornitori e utenti. Da qui il «pericolo concreto di un ampio contagio» con la richiesta, da parte del sindaco di Lauro, dell'adozione «di una serie di misure ai fini del contenimento del rischio»., «zona rossa» dallo scorso 15 marzo. Sono in totale 7 i comuni in quarantena in Campania: in provincia di Salerno è stata infatti istituita una «zona rossa» che vede coinvolti 5 comuni del Vallo di Diano (Sala Consilina, Atena Lucana, Polla, Caggiano e Auletta).