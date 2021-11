Il vescovo Melillo positivo al Covid dopo il ritiro: in quarantena con 18 preti

E' risultato positivo al covid 19, sebbene vaccinato regolarmente, il Vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, Sergio Melillo. Positivo anche il parroco di Flumeri e di Trevico, don Claudio Lettieri che da ieri - giorno del suo compleanno - è ricoverato al Covid hotel di Siena dopo un primo ricovero ad Arezzo, dunque non è in condizione di stare in isolamento a casa, ma la sua situazione generale è tale che è stato dimesso dall'ospedale aretino.

