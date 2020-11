Il virus non uccide solo gli anziani. Ha cessato di battere il cuore di un 55enne di Montoro. Uno choc per la comunità della Valle dell'Irno. Quattro i decessi registrati ieri e 174 nuovi contagi in tutta l'Irpinia su 1.730 tamponi analizzati. Resta invariato il rapporto tra test processati e positivi, che è al 10%.

Dopo un giorno di tregua, la provincia è costretta a mettere nel conto altri quattro morti. Tre le vittime al Moscati. Tra cui il 55enne di Montoro paziente della città ospedaliera dal 30 ottobre. Risultato positivo, era stato ricoverato nella terapia subintensiva del Covid Hospital. L'11 novembre era stato intubato e trasferito nell'area rossa. Aveva patologie pregresse. Poche ore prima è spirata una 78enne di Ospedaletto d'Alpinolo, ricoverata dal 26 ottobre. L'altro ieri le condizioni della donna sono ulteriormente peggiorate fino al tragico epilogo. Nel pomeriggio nello stesso nosocomio ha perso la vita una 75enne di Volturara giunta al pronto soccorso il 5 novembre già in gravi condizioni. Era ospite della Rsa locale, dove è stata sequestrata anche un'altra salma per un caso sospetto. Nell'unità di Terapia Intensiva di Ariano Irpino è poi deceduto un anziano di 81 anni di Sturno.

LEGGI ANCHE Coronavirus, Speranza: «Vaccinazioni di massa solo nel 2021. Natale? Lunare parlarne ora»

Il bollettino giornaliero dell'Asl riporta, dunque, altri 174 positivi. Così nel dettaglio: 3 residenti nel comune di Aiello del Sabato; 3 di Altavilla Irpina; 6 di Ariano Irpino; 7 di Atripalda; 20 di Avellino; 5 di Calitri; 4 di Caposele; 5 di Capriglia Irpina; 1 di Cassano Irpino; 3 di Cervinara; 2 di Cesinali; 1 di Flumeri; 9 di Fontanarosa; 4 di Forino; 6 di Gesualdo; 2 di Grottaminarda; 1 di Guardia Lombardi; 1 di Lacedonia; 4 di Lioni; 3 di Manocalzati; 4 di Mercogliano; 1 di Mirabella Eclano; 2 di Montecalvo Irpino; 4 di Monteforte Irpino; 2 di Montella; 2 di Montemiletto; 14 di Montoro; 1 di Mugnano del Cardinale; 4 di Prata Principato Ultra; 1 di Roccabascerana; 1 di Salza Irpina; 1 di San Mango sul Calore; 2 di San Martino Valle Caudina; 2 di San Michele di Serino; 7 di San Potito Ultra; 2 di San Sossio Baronia; 1 di Santa Lucia di Serino; 1 di Santa Paolina; 1 di Sant'Angelo a Scala; 1 di Sant'Angelo all'Esca; 5 di Sant'Angelo dei Lombardi; 2 di Scampitella; 6 di Serino; 1 di Sirignano; 4 di Solofra; 1 di Summonte; 1 di Taurasi; 1 di Torella dei Lombardi; 2 di Vallata; 1 di Vallesaccarda; 1 di Venticano; 2 di Villanova del Battista; 3 di Volturara Irpina. Un altro sindaco è finito in ospedale. Dopo quello di Gesualdo, Edgardo Pesiri, è stato costretto al trasferimento al Frangipane il primo cittadino di Bisaccia, Marcello Arminio. «Purtroppo sono ricoverato nell'ospedale di Ariano, con diagnosi di polmonite bilaterale», dice su Facebook.



Con i 174 di ieri, i casi in Irpinia compresi decessi e guariti salgono a 4.616. Avellino è a 673, Avella a 270. Poi Montoro (226), Mirabella Eclano (187), Cervinara (173), Mercogliano (149), Monteforte Irpino (144), Baiano (137), Ariano Irpino (116), Atripalda (115), Solofra (106), Grottaminarda (98), Mugnano del Cardinale (94), Lauro (91), Sperone (75), Volturara Irpina (70), Quindici (63), Montella (59), Frigento (57), San Martino Valle Caudina (57), San Potito Ultra (57), Forino (49), Sirignano (48), Sturno (47), Pratola Serra (44), Rotondi (43), Montemiletto (43), Lioni (42), Serino (42), Gesualdo (41), Roccabascerana (36), Domicella (35), Ospedaletto d'Alpinolo (34), Manocalzati (34), Aiello del Sabato (33), Fontanarosa (33), Bonito (32), Flumeri (32), Sant'Angelo dei Lombardi (32), Venticano (32), Candida (30), San Michele di Serino (29), Cesinali (29), Marzano di Nola (28), Capriglia Irpina (27), Nusco (26), Vallata (26), Moschiano (25), Contrada (25), Savignano Irpino (24), Carife (24), Taurano (22), Montecalvo Irpino (21), Quadrelle (20), Prata Principato Ultra (20), Altavilla Irpina (19), Montefredane (18), Montemarano (17), Salza Irpina (17), Bagnoli Irpino (16), Grottolella (16), Summonte (16), Taurasi (16), Pietradefusi (15), Caposele (15), Cassano Irpino (15), Torella dei Lombardi (15), Pago Vallo Lauro (14), Sorbo Serpico (14), Guardia Lombardi (14), Villamaina (12), Scampitella (13), Santa Lucia di Serino (11), Santo Stefano del Sole (10), Chiusano San Domenico (10), Melito Irpino (10), Bisaccia (10), Calitri (10), Zungoli (9), Pietrastornina (9), Santa Paolina (9), Vallesaccarda (9), Calabritto (8), San Nicola Baronia (8), San Sossio Baronia (8), Castelfranci (7), Senerchia (7), Montefalcione (7), Lacedonia (7), Parolise (6), Conza della Campania (6), Tufo (6), Villanova del Battista (6), Rocca San Felice (5), Trevico (5), Torre le Nocelle (5), Casalbore (5), Torrioni (4), Aquilonia (4), Greci (3), Lapio (3), Montefusco (3), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Teora (2), Sant'Andrea di Conza (2), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Luogosano (2), Paternopoli (2), Castel Baronia (2), San Mango sul Calore (2), Castelvetere sul Calore (1), Morra de Sanctis (1), Montaguto (1).



© RIPRODUZIONE RISERVATA