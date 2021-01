Un altro decesso da mettere in conto. Al Moscati è morto un 77enne di Avellino che era ricoverato dal 27 dicembre scorso in gravi condizioni. Sono 209 i morti per Covid-19 in provincia da inizio pandemia. Sul fronte dei contagi, continua a restare basso l'indice di positività in Irpinia. Si ferma al 3,9%. Sui 33 nuovi casi scovati, 18 riguardano tre comuni. Si tratta di Bagnoli Irpino, Chiusano San Domenico e Monteforte Irpino. Ognuno ne conta altri 6.

Sono stati analizzati 860 tamponi, come specifica il bollettino dell'Asl. Le 33 positività fanno riferimento a 3 persone residenti ad Avellino, 6 a Bagnoli Irpino, 1 a Cassano Irpino, 6 a Chiusano di San Domenico, 3 a Flumeri, 6 a Monteforte Irpino, 1 a Montella, 2 a Parolise, 1 a San Martino Valle Caudina, 1 a San Sossio Baronia, 1 a Sant'Angelo all'Esca, 1 a Sant'Angelo dei Lombardi, 1 a Senerchia. Per ciò che concerne la situazione di Chiusano San Domenico, l'amministrazione ha avviato da giorni un maxi-screening sulla popolazione che andrà avanti ancora. Relativamente all'impennata di casi a Bagnoli Irpino, il sindaco Teresa Anna Di Capua fa sapere che le persone interessate, a cui vanno i miei più cari auguri di pronta guarigione, si trovano già a casa in isolamento, fino al superamento della positività.

Presentano sintomi lievi spiega il primo cittadino -, ma non destano al momento particolare preoccupazione. In collaborazione con l'Asl, sulla base delle informazioni che ci sono state fornite dai soggetti interessati, abbiamo completato l'indagine epidemiologica e abbiamo già ricostruito la catena dei contatti stretti di queste positività. Sono state individuate 11 persone esposte ad alto rischio. Questi contagi aggiunge Di Capua - sono estranei ai precedenti casi positivi accertati nel nostro Comune. Il primo cittadino di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, oltre a confermare i sei nuovi contagi, rende nota anche la guarigione di altri due residenti. Il conto totale di guariti in paese è di 197. Con i 33 positivi ufficializzati ieri dall'Asl, il bilancio della seconda ondata, con guariti e decessi, riporta 8.951 casi in Irpinia.

Questa la situazione Comune per Comune: Avellino (1.204 contagi totali), Montoro (522), Avella (347), Mercogliano (282), Ariano Irpino (265), Monteforte Irpino (258), Mirabella Eclano (224), Cervinara (223), Atripalda (200), Solofra (194), Baiano (171), Grottaminarda (159), Lauro (152), Mugnano del Cardinale (144), Sperone (121), Montella (112), Montemiletto (104), Altavilla Irpina (102), Pratola Serra (96), Quindici (93), Gesualdo (93), Lioni (92), San Martino Valle Caudina (89), Forino (86), Nusco (86), Rotondi (82), Frigento (82), Sirignano (81), Volturara Irpina (79), Serino (78), Roccabascerana (70), Aiello del Sabato (69), Domicella (64), Fontanarosa (62), Ospedaletto d'Alpinolo (61), Marzano di Nola (61), Sant'Angelo dei Lombardi (61), San Potito Ultra (59), Pago Vallo Lauro (59), Moschiano (58), San Michele di Serino (58), Bonito (57), Vallata (56), Sturno (55), Capriglia Irpina (53), Venticano (53), Flumeri (53), Manocalzati (51), Montefalcione (45), Chiusano San Domenico (44), Cesinali (43), Montemarano (42), Contrada (42), Grottolella (41), Prata Principato Ultra (41), Santa Paolina (37), Candida (36), Taurano (35), Savignano Irpino (34), Santa Lucia di Serino (33), Santo Stefano del Sole (33), San Sossio Baronia (32), Montecalvo Irpino (31), Summonte (30), Bagnoli Irpino (29), Montefredane (28), Calitri (28), Taurasi (28), Bisaccia (28), Quadrelle (28), Casalbore (27), Melito Irpino (26), Pietrastornina (26), Carife (26), Montefusco (26), Caposele (25), Scampitella (25), Villamaina (24), Salza Irpina (23), San Nicola Baronia (23), Pietradefusi (22), Guardia Lombardi (21), Cassano Irpino (20), Aquilonia (19), Torella dei Lombardi (18), Tufo (17), Sorbo Serpico (17), Zungoli (16), Torre le Nocelle (16), Villanova del Battista (15), Castelfranci (14), Vallesaccarda (14), Calabritto (14), Lapio (13), Castel Baronia (13), Trevico (11), Lacedonia (11), Parolise (11), Paternopoli (10), Senerchia (10), Conza della Campania (9), Sant'Andrea di Conza (9), Castelvetere sul Calore (8), Morra de Sanctis (6), Greci (6), Teora (6), Rocca San Felice (6), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (4), Luogosano (4), Sant'Angelo all'Esca (4), Montaguto (3), Chianche (3), Sant'Angelo a Scala (3), Senerchia (2), Monteverde (2).

