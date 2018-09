Lunedì 3 Settembre 2018, 13:08

Il daspo urbano ad un parcheggiatore abusivo sopreso dai carabinieri nel parcheggio del santuario di San Gerardo. A Caposele per la celebrazione del Santo, in migliaia hanno affollato il centro antico per recarsi nella chiesa dei padri redentoristi. E proprio qui i carabinieri hanno individuato un 45enne del posto che stava facendo sostare le auto dei pellegrini in cambio di una piccola cifra. I carabinieri hanno sequestrato la cifra raccolta nel corso della giornata e l'hanno allontanato.