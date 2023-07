Devastano i boschi in area protetta, tre denunce

Devastano i boschi in aree protette, denunciate tre persone in Irpinia. Devono rispondere di danneggiamento al patrimonio forestale in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico.

I Carabinieri Forestali hanno fermato due persone a Quadrelle che erano intente al taglio abusivo di piante con l’intento di impossessarsene.

Il taglio delle piante è stato eseguito in un’area demaniale a rischio frana molto alto nonché sottoposta a vincolo paesaggistico.

All’interno del Parco Regionale dei Monti Picentini, nel comune di Calabritto, i Carabinieri Forestali hanno bloccato una persona che con l’ausilio di una motosega aveva tagliato, abusivamente e furtivamente, tre alberi di alto fusto. L’area interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico nonché sito di interesse comunitario e zona a protezione speciale.