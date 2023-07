Concorso per operatore sanitario, in migliaia sotto il sole al Palazzetto

La città dei servizi non c’è. Concorso dell’Asl di Potenza, un migliaio di concorrenti da tutto il Sud Italia al PalaDelMauro di Avellino. Lunghe file davanti ai cancelli e parcheggio pieno di auto. Per gli aspiranti ad un posto poche zone ombreggiate per proteggersi dal sole cocente e un unico chioschetto per rifocillarsi a pagamento, il maxi-concorso ha rievocato la totale disorganizzazione di Ariano Irpino, quando nel dicembre 2022 si selezionarono i nuovi dipendenti del Comune di Avellino.