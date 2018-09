Lunedì 24 Settembre 2018, 12:30

Dramma sfiorato questa notte ad Avellino. Una vettura con a bordo quattro ragazzi è andata a schiantarsi contro le auto in sosta. L'incidente si è verificato in via Scandone, zona della movida avellinese. Uno dei giovani è rimasto ferito. È stato trasportato all'ospedale Moscati. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare i ragazzi dall'abitacolo e per mettere in sicurezza i veicoli. Da accertare le cause alla base del sinistro.