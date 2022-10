Droga in auto e in casa, catturato pusher: nascondeva varie dosi

Droga in auto e in casa, pusher di 59 anni catturato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano. Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio quando non è passata inosservata un’autovettura con alla guida un uomo di possibile interesse nella lotta alla droga.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare l’automobilista è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish occultate nella tasca del giubbotto. La successiva perquisizione eseguita dai Carabinieri ha consentito altresì di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 45 grammi di analoga sostanza stupefacente nonché 30 dosi di marijuana e un bilancino di precisione.