I cani da fiuto Luna e Attila scovano droga in due scuole di Ariano Irpino

Droga nelle scuole superiori di Ariano Irpino. I carabinieri della locale compagnia (sia in divisa che in borghese), coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Sarno, grazie all’infallibile fiuto dei cani antidroga Luna e Attila, hanno rinvenuto e sequestrato modiche quantità di hashish, occultate in un bagno e in uno sgabuzzino, presso due istituti. Sono in corso accertamenti finalizzati a identificare i responsabili.

E’ stato possibile scovare la sostanza stupefacente grazie a un’operazione dedicata da parte dell’Arma che ha riguardato le scuole di Ariano Irpino. I carabinieri, dopo aver osservato se ci fossero strani movimenti fuori dalle scuole nel tentativo quindi di bloccare in flagranza eventuali attività di spaccio, hanno atteso che i ragazzi entrassero nelle aule e quindi, durante il regolare svolgimento dell’attività didattica, hanno iniziato i controlli.

Aula per aula, zainetto per zainetto: ogni angolo è stato setacciato in lungo e in largo, inclusi i parcheggi dei motorini, i cortili nonché alcune fermate di autobus. Ciò ha consentito di scovare le droga nei due istituti.