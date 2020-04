Giallo in Irpinia. In un’abitazione di Salza Irpina sono state trovate cadavere una 53enne e la sorella di 57 anni. Il rinvenimento nella tarda mattinata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Avellino e le ambulanze del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Indagini in corso da parte degli uomini dell'Arma del comando provinciale di Avellino. Sotto choc la comunità di Salza Irpina appena ha appreso la notizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA