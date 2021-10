Elezioni a Sant'Angelo all'Esca, Iannuzzo confermato sindaco

Eletto il sindaco di Sant'Angelo all'Esca, per la seconda volta a ricoprire la carica di primo cittadino è Attilio Iannuzzo. Lo scarto di quasi ottanta preferenze contro lo sfidante Angelo Antonio Penta, ex cancelliere con l'ambizione di indossare la fascia tricolore, è stato netto in proporzione al numero degli elettori. Lontano dai seggi, come ha imposto il nuovo protocollo anti-covid, Iannuzzo ha seguito sul suo gruppo social le operazioni di scrutinio, fino a quando un improvviso black-out di whatsapp ha interrotto bruscamente le comunicazioni.

Per Iannuzzo è stata semplicemente una conferma e soprattutto un' iniezione di fiducia a coronamento di un quinquennio pregno di lavori e progetti per il rilancio della piccola ma vivace comunità che si appresta ad affrontare nuove sfide, sotto la guida amministrativa di un sindaco giovane e propositivo che ha saputo fare breccia nel cuore di un elettorato risicato, ma comunque molto critico e attento all'operato di chi governa. Per il 44enne, figlio di un ex sindaco, Pasquale Iannuzzo, è stata la vittoria più bella ed emozionante perché dall'altra parte non c'era la fatidica soglia del quorum da battere ma un avversario politico, spodestato con una sfida avvincente e dignitosa. «Sono fiero! Dall'opposizione mi aspetto collaborazione», ha esclamato Iannuzzo.