Elezioni ad Aiello del Sabato, dopo Urciuoli c'è Gaeta

Da vice promosso a sindaco. Sebastiano Gaeta è il nuovo primo cittadino di Aiello del Sabato. La sua è stata un’affermazione netta. Ha praticamente più che doppiato l’unico avversario, Gerardo Candido, in termini di preferenze espresse dagli elettori del paese dell’hinterland del capoluogo.

Emozionato il neosindaco, uno dei più giovani in Irpinia eletti in questa tornata: «Sono felicissimo per il risultato elettorale ottenuto. Ringrazio tutta la mia famiglia, la mia fidanzata Antonella, i candidati e tutti i nostri sostenitori che ci sono stati vicini e ci hanno regalato questo momento magico. Ringrazio di cuore l’intera comunità. Da subito lavorerò per il futuro di questo paese, nell’interesse di ogni aiellese. Così come ho sempre fatto».