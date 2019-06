CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:00

Un assessore con delega alla Sicurezza e un nuovo regolamento per la movida. Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, non sottovaluta l'allarme che giunge dalla centralissima via De Concilii, ritrovo storico dei giovani della città, dove le ore notturne trascorse presso i locali continuano ad essere scandite da risse ed incresciosi episodi di violenza. L'ultimo fatto di cronaca, che ha visto coinvolti 10 giovani, con un'automobile distrutta e un diciannovenne finito al pronto soccorso, rappresenta solo la punta dell'iceberg. «Non dobbiamo drammatizzare la situazione riflette il sindaco - ma nemmeno sottovalutarla. Ho già previsto un assessore alla Sicurezza, che sarà la mia interfaccia con le forze dell'ordine. E' mia intenzione, infatti, intensificare i rapporti istituzionali per una piena collaborazione. Sarò il primo, subito dopo l'insediamento, a farmi portavoce di questa necessità».