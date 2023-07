A Toronto il festival Scola. Barbara Politi ieri pomeriggio è partita da Fiumicino alle 14,15 per cominciare la sua avventura. Restano tuttavia incerte le modalità della seconda edizione del premio Ettore Scola ad Avellino: tipologia, protagonisti e forse anche il direttore artistico. Veronesi infatti deve girare un film nel periodo in cui si svolgerà la manifestazione. Pochi i dubbi invece sul fatto che la manifestazione avrà un seguito. Il sindaco Gianluca Festa ne fa una questione d'orgoglio. Aver unito il destino dell'Eliseo a questa sua idea, è una posizione che difficilmente lo vedrà retrocedere, costi quel che costi, anche se si dovesse andare all'altro capo del mondo.

APPROFONDIMENTI Premio Scola in bilico, la figlia Silvia avverte: «Inutile senza risorse» Politi in Ungheria, missione compiuta Politi sbarca in Ungheria, l'alleanza sul commercio tra Avellino e Budapest

Anzi, c'è già andato, o meglio, ha inviato da ieri Barbara Politi, l'assessore al brand. A Toronto il suo "Mi manda Festa", sebbene sappia più di omaggio a Nanni Loy che a Scola, è un atto che lascia pochi dubbi. La scorsa notte, alle tre italiane, presso il Trinity Cinema, nel Distillery Historic District di Toronto, il Premio Scola di Avellino si è sposato ufficialmente, attraverso una partnership permanente, con l'Icff di Toronto (l'Italian Contemporary Film Festival), il più grande festival di cinema italiano fuori dall'Italia.

«Quando il sindaco, Gianluca Festa, mi ha chiesto di esportare il brand Avellino, ho capito che volesse regalare alla sua comunità una finestra sul mondo e nuove colleganze» spiega l'assessore. «Dopo l'intesa culturale e commerciale con Budapest, ho visto nel Premio Ettore Scola, un ulteriore utile obiettivo. Un grazie speciale va al direttore dell'Icff, Cristiano de Florentiis, per aver sposato la nostra causa».

Durante la permanenza canadese, l'assessore incontrerà anche Luca Zelioni, Console generale d'Italia a Toronto, e Corrado Paina, direttore della Icco, Italian Chamber of Commerce of Ontario. «Sarà un grande abbraccio internazionale» conclude la Politi. Tutto ciò mentre la parte organizzativa della seconda edizione del Premio non è ancora partita. Nonostante anche la Politi abbia ribadito la conferma di Giovanni Veronesi come direttore artistico, qualche dubbio a riguardo lo pone lo stesso regista che si gode momenti di relax, prima di andare sul set del suo nuovo film.

«Le riprese partiranno il prossimo 11 settembre a Roma. È una novità che potrebbe condizionare il mio impegno per la prossima edizione. Ci sono stati dei cambiamenti di programma. Nel nostro lavoro a volte capita. Le riprese si dovrebbero concludere a fine ottobre. Ne abbiamo parlato con il sindaco. Qualora ci fosse la possibilità di far slittare la data, si potrebbe anche continuare. Festa ci tiene molto. Vuole fortemente dare continuità alla sua idea. Noi proviamo a stargli dietro, ciascuno con i propri impegni. C'è stato un primo confronto, ma non siamo scesi nei dettagli. C'è anche Silvia Scola. Devo connettere le due cose (film e premio) oppure aspettare di aver finito il film. È qualcosa che va definito adesso».

La soluzione alternativa più immediata sarebbe quella di Silvia, figlia di Ettore Scola. Un modo per interessare in prima persona la famiglia del regista. Nelle scorse settimane aveva raccontato della sua idea di Premio, inteso più come Festival, da costruire con un taglio più ampio, partendo dal cinema di suo padre ed allargando il tutto al territorio ed alle scuole. Una manifestazione che potesse andare oltre le due serate di passerella con super ospiti (Virzì, Albanese, Buy, Veltroni, Leo, Ralli) che aveva confezionato, peraltro con grande impatto mediatico, proprio Veronesi. Il sindaco Festa e Silvia Scola del resto hanno ripreso i contatti proprio alla vigilia della trasferta in Canada. Senza la benedizione della famiglia Scola era un'operazione che avrebbe avuto poco senso, così come la prossima edizione del Premio in città: la gigantografia del regista che campeggia sul fronte strada dell'ex Eliseo non può scolorire.