Martedì 3 Settembre 2019, 11:00

Immagine hot della sedicenne, ascoltata una delle ragazze sottoposte a indagini per spiegare la sua posizione. Una seconda coetanea dovrebbe essere interrogata nel fine settimana. Quattro in tutto quelle finite nel fascicolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli. Tutte della stessa età e irpine. Frame comparsi su una chat di amiche e amici.Il prossimo interrogatorio però potrebbe slittare, proprio su richiesta di uno dei legali per avere tempo utile per alcuni approfondimenti. Procede la Squadra Mobile della Questura di Avellino su delega proprio dei magistrati partenopei.