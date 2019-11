Mistero in provincia di Avellino dove un medico di 28 anni è stato trovato morto. Il corpo del giovane dottore di Taurasi, provincia di Avellino, è stato rinvenuto in tarda mattinata e non presenterebbe segni di violenza. Ha prestato servizio nella notte presso la guardia medica diSul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Sono in corso indagini in corso.