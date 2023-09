Mercoledì il caos davanti al "Palazzotto" era stato determinato dall'attesa per l'apertura della scuola slittata alle 9. Ieri mattina, però, questo contrattempo non c'è stato, eppure le auto dei genitori che hanno accompagnato i propri figli a scuola erano praticamente ovunque sul tratto di strada che costeggia lateralmente Palazzo Caracciolo fino a giungere alla parte superiore del tunnel, ancora chiuso, che collegherà piazza Kennedy a via San Leonardo.

Da una parte e dall'altra della carreggiata, rigorosamente a senso unico, veicoli parcheggiati in doppia fila e al centro appena lo spazio sufficiente per il passaggio delle auto in transito. Bloccati, senza alcuna remora, accessi ai garage e imbocchi alle stradine laterali.

Sul posto, a "presidiare" la zona e in particolare le strisce di attraversamento pedonale, un vigile e un ausiliario del traffico. Troppo pochi per poter badare a tutto e certamente bisognosi di rinforzi. Ma trascorsi questi primi giorni di assestamento dell'inizio del nuovo anno scolastico, siamo certi che la polizia urbana di Avellino passerà dalla tolleranza per certi versi attesa ad un maggiore rigore.

D'altra parte non si può bloccare una strada di passaggio della città perché c'è la malsana abitudine di arrivare con la macchina fino a quasi dentro la scuola. Così come non si può immaginare di multare solo chi, di fronte ad una Ztl segnalata poco efficacemente, è passato aspettando di trovare il divieto d'accesso all'imbocco della traversa posta più avanti.

Sempre nell'area centrale della città, poi, si sono registrate code su via Circumvallazione e piazza Kennedy. Il problema nasce da una serie di fattori: il doppio senso davanti al Conservatorio "Cimarosa", dovuto ai lavori su corso Umberto I; la grandissima affluenza di studenti alla stessa istituzione musicale che ha raggiunto un migliaio di iscritti; e, infine, l'entrata e l'uscita da Campetto Santa Rita dei pullman della Sita.