Martedì 6 Novembre 2018, 18:19

Distrugge segnali stradali, bacheche degli avvisi comunali e toponomastica stradale con una spranga di ferro. Un 40enne di Montoro s'è reso protagonista del grave episodio nel comune della Valle dell'Irno. L'uomo, in preda all'ira, è stato bloccato dai carabinieri, chiamati a intervenire da alcuni cittadini preoccupati. I militari lo hanno poi condotto in caserma. Per lui è scattata la denuncia.