Era uscito dalla sede della facoltà di Viticoltura ed Enologia del Polo Enologico di Avellino ed è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ora versa in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16, al prolungamento di viale Italia, proprio davanti alla struttura universitaria. Armando Galdo, 33 anni di Montefusco è in coma. È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino.

APPROFONDIMENTI Girava con uno storditore elettrico, bloccato 34enne «Lasciate in pace la donna che amo»: l’appello del parroco Brucia plastiche nel suo fondo, 61enne nei guai

Poco prima aveva sostenuto un esame. Appena due mesi fa si era laureato conseguendo la triennale. Da poco è impegnato nel percorso di studi per la specialistica. Ad investirlo una vettura guidata da una donna che procedeva in direzione di Torrette di Mercogliano. La signora, una 50enne di Mercogliano, si è subito fermata per prestare soccorso. Il giovane è stato trasportato d'urgenza dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Contrada Amoretta.

Sin da subito le condizioni sono apparse molto gravi al personale dell'ambulanza. La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata agli agenti della polizia municipale di Avellino. I caschi bianchi, diretti dal vicecomandante Domenico Sullo, hanno eseguito i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'investimento. La vettura della signora è stata sequestrata per permettere gli ulteriori accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri.

È stato uno choc per le tante persone che hanno assistito all'investimento. Sotto choc anche la conducente della vettura che si è prodigata per prestare i primi soccorsi allo studente. L'impatto è stato violento. Il 33enne è stato sbalzato in aria e poi è caduto a terra rovinosamente. Ha battuto la testa sull'asfalto, perdendo i sensi. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno subito compreso la gravità della situazione. Il giovane è stato, dunque, trasportato d'urgenza al pronto soccorso.

I medici del Moscati lo hanno sottoposto immediatamente alle prime cure e a tutti gli accertamenti del caso. È costantemente monitorato dai camici bianchi. La notizia dell'incidente di Armando Galdo ha fatto il giro della città e del suo paese d'origine, adesso tutti sperano che le condizioni del ragazzo possano migliorare in fretta e che Armando esca dalla fase critica. Le prossime ore saranno decisive per avere contezza del percorso. L'investimento di ieri ripropone il dibattito sulla sicurezza stradale nelle città, in modo particolare per i pedoni.