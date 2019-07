Non si fermano i controlli e le denunce in Irpinia nei confronti di chi decide di disfarsi dei residui vegetali dando loro fuoco, con il rischio di causare danni ben peggiori. A farne le spese, questa volta, sono stati un uomo di Monterforte Irpino e un residente di Montemarano, entrambi provincia di Avellino. A sorprenderli, i Carabinieri delle rispettive stazioni locali. I due nonostante il divieto di bruciatura nell'attuale periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione di propri rispettivi terreni. Entrambi sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria perché ritenute responsabili di immissione nell'aria di fumi pericolosi nonché combustione illecita di rifiuti.

Domenica 14 Luglio 2019, 15:07

