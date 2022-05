Blitz dei Forestali in un salumificio, sequestrate 4 tonnellate di carne e salumi

Sequestrate quattro tonnellate tra salumi e carne in Irpinia. I Carabinieri della Stazione Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il titolare di un salumificio del Mandamento baianese.

Nel corso di controlli specifici sono emerse irregolarità nelle autorizzazioni ambientali riguardanti le emissioni in atmosfera. Durante le verifiche sono stati rinvenuti e sequestrati più di 1.100 chili di carne in cattivo stato di conservazione e quasi 2.850 chili di salumi privi di tracciabilità (valore complessivo circa 22mila euro). Elevate sanzioni amministrative per 1.500 euro.