Fidanzatini-killer, dopo l'omicidio una donna ha portato Giovanni a casa

Una donna ha accompagnato Giovanni da Avellino a Cervinara dopo il delitto.È stata ascoltata in procura insieme alla madre. Si sta verificando se entrambe erano in auto ad attenderlo quando Giovanni è sceso, in realtà è scappato, da casa di Elena venerdì sera.

Il giovane non ha la patente e nel pomeriggio del giorno del delitto era arrivato in città con l'autobus. Aveva poi studiato assieme ad Elena il modo in cui potersi allontanare dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati