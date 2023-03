In poche ore ha fatto il giro su centinaia di smartphone: c'è un video che riprende la rissa tra minorenni avvenuta in via De Concilij in città nella notte tra sabato e domenica. Nelle immagini riprese dall'interno di un locale c'è la sequenza della violenta lite tra ragazzine.

Una è distesa sul marciapiede e cerca di difendersi, ma riceve i colpi da altre due che non si curano dell'invito di alcuni ragazzi a calmarsi. Nei frame si vedono tanti giovani assistere alla zuffa, ma senza intervenire. Qualcuno si prodiga per placare gli animi. Non manca chi assiste ridendo, nonostante la ragazzina sia a terra e riceva calci, pugni e schiaffi. Una vera e propria aggressione nei confronti della ragazza, una diciassettenne. Viene addirittura afferrata per i capelli con forza e trascinata. Il video finito su tantissime chat di WhatsApp (non sarebbe stato pubblicato su altri social media) dura 27 secondi.

Quasi mezzo minuto di violenza inaudita. Scene terribili che, purtroppo, si stanno moltiplicando a livello nazionale. Un fenomeno quello delle baby gang e delle violenze tra minori che sta prendendo piede anche in Irpinia. In modo particolare nel capoluogo. Sono i luoghi della movida le location.

E il fine settimana sono i momenti in cui si verificano con maggiore frequenza. Nel caso specifico sarebbe stata presentata denuncia ai Carabinieri del Comando Provinciale da parte dei genitori della ragazzina presa di mira dalle altre coetanee. Sull'episodio i militari dell'Arma hanno avviato le indagini. Si procede per lesioni personali. Pare che la ragazzina abbia dovuto fare ricorso alle cure mediche per le escoriazioni e le ferite riportate, fortunatamente lievi. Gli uomini dell'Arma hanno avviato le indagini. Le protagoniste dell'aggressione sono state identificate. Così come altri giovanissimi presenti al momento del fatto.

Al vaglio dei Carabinieri dovrebbero esserci le immagini della videosorveglianza pubblica e privata degli impianti della zona. Sarebbe stato già acquisito il breve filmato finito sui cellulari di centinaia di persone. Il video, dunque, sarebbe stato girato dall'interno di un locale pubblico frequentato, soprattutto, da giovanissimi. I fatti si sono verificati intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica. Inoltre, sarebbero state ascoltate alcune persone dai militari dell'Arma.

E ciò già nei momenti immediatamente successivi alla violenta zuffa, al fine di cercare di ricostruire la vicenda. Secondo una prima ricostruzione, uno sguardo di troppo tra due gruppi di giovanissime avrebbe scatenato il diverbio. Prima la discussione con parole grosse e poi in rapida successione si è verificata la lite. Sono volati calci, pugni e schiaffi.

Una violenza inaudita contro una giovanissima in particolare. Colpi assestati anche quando una delle ragazzine era a terra. Alla base della rissa ci sarebbero dunque futili motivi.

Lo sguardo di troppo, forse per un ragazzino conteso, e si è innescata la scintilla. Di qui la discussione, che in pochi minuti è scoppiata in rissa. Ad azzuffarsi prima due ragazze. Successivamente sono intervenute altre che si sarebbero scagliate contro la giovane scaraventata al suolo. Colpita più volte con calci, schiaffi e pugni in diverse parti del corpo.

Nel video si vede anche un ragazzo, forse un amico, intervenire per dividere le litiganti. Ma viene preso a schiaffi da una ragazzina.

Al momento, dunque, non è stato adottato alcun provvedimento. Ad allertare i Carabinieri sono stati i residenti del posto che si trovano di nuovo a fare i conti con schiamazzi e atti violenti. L'episodio si aggiunge agli altri accaduti alcune settimane fa. L'abuso di alcol contribuisce spesso a scaldare gli animi. Basta poco per scatenare risse e liti violente.

Qualche mese fa, un episodio simile che ha visto protagoniste sempre ragazzine avvenne in viale Italia nei pressi di un istituto scolastico. E ancora. Un quattordicenne sempre in città fu accerchiato, offeso e preso a botte da altri coetanei. L'episodio si registrò nella centralissima piazza Libertà in un tardo pomeriggio di sabato. Fortunatamente senza particolari conseguenze.