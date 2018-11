CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 25 Novembre 2018, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato reintegrato in servizio, Domenico Tirone, collaboratore scolastico, e gli dovranno corrispondere anche gli stipendi maturati dal primo settembre ad oggi. Cosa più importante, però, potrà restare al lavoro ancora un anno e mezzo e così maturare i requisiti minimi per la pensione, con venti anni di contributi.Altrimenti avrebbe avuto diritto solo alla pensione sociale di 420 euro al mese, pensione che non è neanche reversibile. In un tempo in cui diventa sempre più difficile maturare la pensione, il collaboratore scolastico di Cervinara, Domenico Tirone, in servizio presso la scuola media dell’Istituto Comprensivo «Francesco De Sanctis di via Renazzo», può tornare a lavoro e restarci sino ai 70 anni, quando maturerà venti anni di contributi.