Ladri acrobati mettono a segno un colpo in un appartamento al terzo piano di un palazzo al centro di Avellino. I malviventi si sono arrampicati sfruttando i tubi del metano. Una volta dentro l'abitazione hanno scardinato la cassaforte dal muro e l'hanno lanciata giù. Qui un complice l'ha caricata su un'auto. Una volta svuotata del contenuto, la cassaforte è stata abbandonata nel vicino torrente Fenestrelle. Indagano gli agenti della questura del capoluogo irpino. I proprietari dell'abitazione erano in vacanza. Ferie rovinate non appena ricevuta la notizia del furto.