CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 25 Giugno 2019, 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Provincia prova ad ottenere il dissequestro della sede storica del liceo scientifico, ormai off-limits dal 3 novembre del 2017. E così, otto giorni dopo la determina sugli interventi da effettuare sull'edificio scolastico, per il Mancini arriva anche l'atto relativo all'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della palestra, lato ex Amabile. Un percorso annunciato proprio da queste colonne dal presidente Domenico Biancardi e teso ad eliminare quegli elementi di criticità che lo scorso novembre il Tribunale del Riesame ha ritenuto sufficienti a mantenere i sigilli al plesso.«Ho già parlato con l'avvocato Luigi Petrillo spiega il numero uno di Palazzo Caracciolo per la preparazione degli atti consequenziali alla messa in sicurezza da produrre e presentare in Tribunale. Ci stiamo avviando su questo tipo di opera, che partirà entro pochi giorni, proprio perché il nostro obiettivo è quello di muoverci nel solco del dettato della Procura. D'altra parte, la nostra posizione è stata chiara sin dall'inizio: rispetto per le indicazioni emerse nel corso del procedimento giudiziario e attivazione delle procedure che vanno nella direzione della massima collaborazione possibile. Tutto ciò, nella speranza che questa azione possa fornire un contributo fondamentale alla riapertura dello scientifico. Il nostro approccio, infatti, vuole essere pratico e risolutivo, nell'ottica di restituire già a settembre agli oltre 1200 alunni e ai loro insegnanti un istituto sicuro, chiudendo così questa fase emergenziale che li ha visti divisi in tre sistemazioni temporanee».