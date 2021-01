Lotteria Italia, la titolare della tabaccheria del colpo grosso in Irpinia: «Qui 5 milioni con un Gratta e Vinci»

È andato ad Altavilla Irpina il quarto premio da 500mila euro della Lotteria Italia: il tagliando vincente serie D 114310 è stato venduto nella tabaccheria di Maria Rosaria Palladino, in Corso Giuseppe Garibaldi 38, nel centro del paese. «Con tutte queste restrizioni agli spostamenti, pensiamo proprio che il vincitore sia qualcuno della zona ma finora non si è fatto sentire nessuno, così come in passato».

Per la tabaccheria, infatti, non si tratta della prima grossa vincita. «Abbiamo portato un po’ di fortuna in questi anni: nel 2013 sono stati vinti 5 milioni di euro al Gratta e Vinci, nel 2019 sono arrivati altri 500mila euro, poi ci sono state un po’ di quaterne al Lotto, ma non avrei mai immaginato un premio così grande proprio con la Lotteria Italia, considerando che quest’anno le vendite dei biglietti si sono praticamente dimezzate», ha raccontato la signora Palladino ad Agipronews.

La titolare ha scoperto di aver venduto il tagliando vincente, quando si era diffusa la notizia della vincita. «Anche il sindaco mi ha chiamata per sapere se il biglietto fosse stato venduto qui. Per curiosità sono venuta subito in tabaccheria a verificare e ho scoperto che era proprio cosi», ha spiegato. Al vincitore «facciamo tanti auguri, in un anno così difficile: speriamo che li spenda nel modo giusto».

